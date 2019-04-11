Шуховцев: Зорі потрібно чіплятись за очки у матчі з Шахтарем, аби боротись за бронзу

Колишній голкіпер Шахтаря Ігор Шуховцев поділився очікуваннями від матчу між "гірниками" та Зорею.

"Варто зазначити, що для Зорі все ж, на мій погляд, гра буде надважливою в плані того, що їм потрібно чіплятися за очки, щоб протистояти Олександрії, боротися за бронзу. Для них цей матч, напевно, буде важливішим.

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Але Шахтар – це Шахтар, і я думаю, що "гірники" не допустять, щоб Зоря їх обіграла. У мене є припущення, що буде один-два м'ячі максимум і дуже складно буде грати Шахтарю з Зорею.

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Я не люблю говорити рахунки і все інше, але грунтуючись на іграх Шахтар – Олександрія та Зоря – Динамо , я можу сказати, що на нас чекає дуже цікавий матч", – цитує Шуховцева Segodnya.ua.