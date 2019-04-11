Вернидуб розповів про кадрову ситуацію в Зорі напередодні матчу з Шахтарем

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб поділився очікуваннями напередодні матчі 24-го туру УПЛ проти Шахтаря.

"Ще вчора почали розбір опонента. Ми прекрасно його знаємо, як і він нас. Але зайвий раз подивитися, показати і прибрати ті помилки, які були, завжди потрібно. Думаю, ми готові до майбутнього матчу.

Шахтар назвав терміни реабілітації Марлоса – він має шанс зіграти проти Динамо

Я знаю, що у Шахтаря є втрати. Алан Патрік і Жуніор Мораєс не зіграють через перебір карток. Крім того, травмований Марлос. Хочу побажати йому швидкого одужання. Нехай він повертається до гри і допомагає своїй команді.

У нас Хомченовський працював індивідуально. Якщо все буде нормально, то сьогодні, можливо, вже повернеться. Олександр Караваєв і Артем Громов працюють в загальній групі. Артем багато пропустив. Потрібно набрати фізичні кондиції. Без цього ніяк.

Шахтар – Зоря: Караваєв повернувся до тренувань та зможе зіграти проти "гірників"

Тим більше, дуже щільний графік зараз. Будемо дивитися на його готовність по роботі на тренуванні і після цього вирішувати, коли він буде грати", – цитує Вернидуба прес-служба Зорі.