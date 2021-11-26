У п'ятницю 13-й тур чемпіонату Німеччини відкривав поєдинок між Штутгартом та Майнцом. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Один з аутсайдерів Бундесліги – Штутгарт – міг забивати у ворота Майнца вже на третій хвилині: Мармуш цілив під поперечину, але Робін Центнер вчасно зреагував на удар. "Карнавальники" огризнулись пострілом Онісіво – надто слабо. Господарі продовжили нагнітати і в середині тайму досягли успіху. Іто отримав передачу на лівому фланзі, увірвався у штрафний майданчик і закрутив сферу у дальній кут воріт. Кіпер "швабів" у стрибку зачепив м'яч кінчиками пальців, але цього виявилось замало, аби врятувати свою команду.

Вже за п'ять хвилин Центнер на виході зарядив у вухо Мавропаносу і арбітр призначив пенальті. Лікарям навіть довелось перевіряти грека на предмет струсу мозку, а рефері побіг переглядати VAR. Як наслідок, своє рішення суддя змінив і пенальті скасував. Незадовго до перерви Майнц таки зрівняв. Хак вистрибнув вище від захисників після подачі з кутового і головою переправив круглого у дальній кут воріт.

Відпочинок пішов на користь Штутгарту: Соса завдав божевільного удару з меж воротарського майданчика у дев'ятку у ближній кут – Центнер готувався до прострілу, тому навіть не зреагував на постріл. За десять хвилин до завершення матчу Хак міг зрівнювати, потужно пробиваючи під праву стійку – Робін перевів на кутовий.

Перемога принесла Штутгарту 13 очок і підняла на тринадцяту сходинку турнірної таблиці, Майнц з 18-ма балами залишився дев'ятим.

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