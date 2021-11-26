В пятницу 13-й тур чемпионата Германии открывал поединок между Штутгартом и Майнцом. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Один из аутсайдеров Бундеслиги – Штутгарт – мог забивать в ворота Майнца уже на третьей минуте: Мармуш целил под перекладину, но Робин Центнер вовремя отреагировал на удар. "Карнавальщики" огрызнулись выстрелом Онисиво – слишком слабо. Хозяева продолжили нагнетать и в середине тайма добились успеха. Ито получил передачу на левом фланге, ворвался в штрафную и закрутил сферу в дальний угол ворот. Кипер "швабов" в прыжке задел мяч кончиками пальцев, но этого оказалось мало, чтобы спасти свою команду.

Уже через пять минут Центнер на выходе зарядил в ухо Мавропаносу и арбитр назначил пенальти. Врачам даже пришлось проверять грека на предмет сотрясения мозга, а рефери побежал просматривать VAR. Как следствие, свое решение судья изменил и пенальти отменил. Незадолго до перерыва Майнц сравнял. Хак выпрыгнул выше защитников после подачи с углового и головой переправил круглого в дальний угол ворот.

Отдых пошел на пользу Штутгарту: Соса нанес сумасшедший удар из пределов вратарской в ​​девятку в ближний угол – Центнер готовился к прострелу, поэтому даже не среагировал на выстрел. За десять минут до завершения матча Хак мог сравнивать, мощно пробивая под правую стойку – Робин перевел на угловой.

Победа принесла Штутгарту 13 очков и подняла на тринадцатую строчку турнирной таблицы, Майнц с 18 баллами остался девятым.

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