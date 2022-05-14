Німеччина, Бундесліга, 34-й тур

Борусія М – Хоффенхайм – 5:1

Голи: Штіндль, 26, Плеа, 44 (пен.), Хофман, 45+2, 69, Емболо, 53 – Крамаріч, 3

Вольфсбург – Баварія – 2:2

Голи: Вінн, 45, Крузе, 58 – Станішіч, 17, Лєвандовскі, 40

Уніон – Бохум – 3:2

Голи: Прьомель, 5, Авоньї, 24 (пен.), 88 – Цоллєр, 55, Льовен, 79

Майнц – Айнтрахт – 2:2

Голи: Інгвартсен, 10, 50 – Тута, 26, Борре, 35

Штутгарт – Кельн – 2:1

Голи: Калайджіч, 13, Мавропанос, 90+2 – Модест, 60

Нереалізований пенальті: Калайджіч, 13 (Штутгарт)

Холанд в останньому матчі допоміг Борусії Д влаштувати камбек, РБ Лейпциг ледь з ганьбою не втратив Лігу чемпіонів

Менхенгладбаська Борусія після майстер-класу від України каменя на камені не залишила від Хоффехайма. Підопічні Адольфа Хюттера пропустили вже на третій хвилині, однак на перерву пішли виграючи з рахунком 3:1. Після відпочинку ще два голи "жеребців" остаточно прибили Хоффе.

Вольфсбург розійшовся миром з Баварією. Забивши двічі у першому таймі, мюнхенці розслабились і дозволили "вовкам" оформити камбек. Зрештою, обидві команди давно вирішили всі свої турнірні завдання, тож підсумковий результат не мав для них суттєвого значення.

Уніон завдяки перемозі над Бохумом на останніх хвилинах, оформив путівку у Лігу Європи, а Майнц і Айнтрахт розписали бойову нічию.

Штутгарт у матчі з Кельном врятувався від вильоту на останніх секундах. "Шваби" завдяки волі і допомозі дортмундської Борусії, яка відбрала очки у головного конкурента на вибування – Герти – зуміли вже у доданий час дотиснути "цапів" і залишитись у Бундеслізі на наступний сезон. Поразка, однак, не завадила Кельну пробитись у Лігу конференцій.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ