Германия, Бундеслига, 34-й тур

Боруссия М – Хоффенхайм – 5:1

Голы: Штиндль, 26, Плеа, 44 (пен.), Хофман, 45+2, 69, Эмболо, 53 – Крамарич, 3

Вольфсбург – Бавария – 2:2

Голы: Винн, 45, Крузе, 58 – Станишич, 17, Левандовски, 40

Унион – Бохум – 3:2

Голы: Прёмель, 5, Авоньи, 24 (пен.), 88 – Цоллер, 55, Лёвен, 79

Майнц – Айнтрахт – 2:2

Голы: Ингвартсен, 10, 50 – Тута, 26, Борре, 35

Штутгарт – Кельн – 2:1

Голы: Калайджич, 13, Мавропанос, 90+2 – Модест, 60

Нереализованный пенальти: Калайджич, 13 (Штутгарт)

Холанд в последнем матче помог Боруссии Д устроить камбек, РБ Лейпциг едва с позором не потерял Лигу чемпионов

Менхенгладбасская Боруссия после мастер-класса от Украины камня на камне не оставила от Хоффехайма. Подопечные Адольфа Хюттера пропустили уже на третьей минуте, однако на перерыв ушли выигрывая со счетом 3:1. После отдыха еще два гола "жеребцов" окончательно прибили Хоффе.

Вольфсбург разошелся миром с Баварией. Забив дважды в первом тайме, мюнхенцы расслабились и позволили "волкам" оформить камбэк. В конце концов, обе команды давно решили все свои турнирные задания, так что итоговый результат не имел для них существенного значения.

Унион благодаря победе над Бохумом на последних минутах оформил путевку в Лигу Европы, а Майнц и Айнтрахт расписали боевую ничью.

Штутгарт в матче с Кёльном спасся от вылета на последних секундах. "Швабы" благодаря воле и помощи дортмундской Борусии, отобравшей очки у главного конкурента на выбывание – Герты – сумели уже в добавленное время дожать "козлов" и остаться в Бундеслиге на следующий сезон. Поражение, однако, не помешало Кельну пробиться в Лигу конференций.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ