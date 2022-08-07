Нападник Антверпена Емануель Емегха продовжить кар'єру у Штурмі, повідомляє офіцйний сайт австрійського клубу.

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19-річний форвард зростом 195 см підписав з командою з Граца контракт до 2026 року.

До слова, Емегха – вихованець роттердамської Спарти, за яку у 35 поєдинках забив 3 голи. 31 січня 2022 року перейшов у бельгійський Антверпен, уклавши угоду на 4 сезони. У семи матчах за збірну Нідерландів U-19 забив 5 голів.

Нагадаємо, матч-відповідь між Штурмом і Динамо відбудеться 9 серпня у Граці на UPC Арені. Початок зустрічі о 21:30.

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