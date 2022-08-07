Австрийский клуб в преддверии решающей дуэли с киевлянами усилил атакующее звено.

Нападающий Антверпена Эммануэль Эмегха продолжит карьеру в Штурме, сообщает официальный сайт австрийского клуба.

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19-летний форвард ростом 195 см подписал с командой из Граца контракт до 2026 года.

К слову, Эмегха – воспитаник роттердамской Спарты, за которую в 35 поединках забил 3 гола. 31 января 2022 года перешел в бельгийский Антверпен, заключив соглашение на 4 сезона. В семи матчах за сборную Нидерландов U-19 забил 5 голов.

Напомним, ответный матч между Штурмом и Динамо состоится 9 августа в Граце на UPC Арене. Начало встречи в 21:30.

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