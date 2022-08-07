Караваєв: Штурм вдома та на виїзді – це дві різні команди
Півзахисник Динамо Олександр Караваєв поділився очікуваннями від матчу-відповіді 3-го туру кваліфікації Ліги чемпіонів з австрійцями.
"Відчуття, що половина справи вже зроблена у нас немає. Розуміємо, яка це сильна команда. Ми дивилися перед першим матчем 3-4 їхніх гри.
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Містер казав, що вони компактно та організовано намагаються накривати біля наших воріт. Але якщо ми зробимо 2-3 дотики між собою та переведемо м’яч на інший бік поля, то у них будуть проблеми. Те, що й було, коли ми їх відрізали й вибігали в атаки в дуже хороші зони.
А так, це команда дуже компактна. Ми дивилися 2 матчі Штурма: один на виїзді з Вольфсбергером, а один вдома з Зальцбургом. Це дві різні команди. Вдома у них дуже гарна підтримка на трибунах і їх женуть. Несуться з перших хвилин. Думаю, що буде дуже важко. Будемо ретельно готуватися", – сказав Караваєв у програмі "ЧИСТИЙ ПІДКАСТ".
Нагадаємо, матч-відповідь між Штурмом і Динамо відбудеться 9 серпня у Граці на UPC Арені. Початок зустрічі о 21:30.
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