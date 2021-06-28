"Скільки штрафних Роналду забив насправді? Я десь читав, що він реалізував 1 удар з 50. Його штрафні – це щось на зразок міфу. Роналду підходить до м'яча – дивіться всі. І нічого не відбувається.

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У Куртуа було достатньо часу, щоб побачити м'яч після удару Роналду зі штрафного. Плюс це Роналду. Він не так часто забиває штрафні", – поділився Райт у коментарі Daily Mail.

Зазначимо, що Роналду завдав 52 штрафних удари на міжнародних турнірах (Чемпіонат світу, Чемпіонат Європи), відзначившись лише одним голом.

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