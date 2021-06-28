"Сколько штрафных Роналду забил на самом деле? Я где-то читал, что он реализовал 1 удар из 50. Его штрафные – это что-то вроде мифа. Роналду подходит к мячу – смотрите все. И ничего не происходит.

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У Куртуа было достаточно времени, чтобы увидеть мяч после удара Роналду со штрафного. Плюс это Роналду. Он не так часто забивает со штрафных", – поделился Райт в комментарии Daily Mail.

Отметим, что Роналду нанес 52 штрафных удара на международных турнирах (Чемпионат мира, Чемпионат Европы), отметившись лишь одним голом.

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