Кадар різко відповів на критику на свою адресу

Угорський захисник київського Динамо Тамаш Кадар вважає невипадковим, що зіграв за українську команду вже більше 100 матчів.

"Кажуть, що люди, яким за 40 бігають швидше за мене... Я не читаю новин, але така критика доходила до мене. Я не хочу починати кидатися багнюкою. Я футболіст, і якби я був такий поганий, то не провів би за Динамо і 50-ти ігор.

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А я зіграв вже більше 100 матчів за Динамо. Зрештою, так і повинно було статися. Я провів у Києві багато років, і це не просто збіг, що всі тренери клубу розраховували на мене, а їх було досить багато", – цитує Кадара видання Nemzeti Sport.

Нагадаємо, гравець збірної Угорщини приєднався до київського клубу в лютому 2017 року, перейшовши з познанського Леха. Напередодні з’явилась інформація про те, що 29-річний захисник може найближчим часом покинути Київ і перейти в угорський Фехервар.

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