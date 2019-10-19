"Яка приємна зустріч", – Шовковський в магазині привітав Хацкевича з Днем народження

Приємна зустріч у несподіваному місці відбулась між двома колишніми динамівцями.

Екс-голкіпер київського Динамо, а нині асистент головного тренера збірної України Олександр Шовковський, випадково зустрів у магазині колишнього наставника столичного клубу Олександра Хацкевича. За збігом обставин білоруський тренер саме сьогодні святкує своє 46-річчя. Легендарний український голкіпер прямо в магазині привітав свого колишнього товариша та одноклубника зі святом.

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"Яка несподівана, але приємна зустріч", – написав Шовковський на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram і опубікував фото з Хацкевичем.

Нагадаємо, свого часу обидва Олександри тривалий час грали за Динамо.

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