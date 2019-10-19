"Какая приятная встреча", – Шовковский в магазине поздравил Хацкевича с Днем рождения

Приятная встреча в неожиданном месте состоялась между двумя бывшими динамовцами.

Экс-голкипер киевского Динамо, а ныне ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский, случайно встретил в магазине бывшего наставника столичного клуба Александра Хацкевича. По стечению обстоятельств белорусский тренер именно сегодня празднует свое 46-летие. Легендарный украинский голкипер прямо в магазине поздравил своего бывшего товарища и одноклубника с праздником.

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"Какая неожиданная, но приятная встреча", – написал Шовковский на своей странице в социальной сети Instagram и опубикував фото с Хацкевичем.

Напомним, в свое время оба Александра длительное время играли за Динамо.

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