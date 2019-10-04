Хацкевич: Зі своєю зарплатою я б не підставлявся через якихось 50 тисяч

Колишній головний тренер Динамо Олександр Хацкевич пригадав нюанси трансферної політики Динамо і роль у них Вадима Шаблія.

"Шаблій – мій агент. Ми місяць тому підписали з ним контракт. Якщо журналісти стверджують, що всі футболісти заходять в Динамо через Шаблія – то є приклади Піваріча, Кендзьори, Вербіча, Де Пени, бразильців. Якщо Кадірі зайшов, то Вадим брав там участь.

Хацкевич розповів, чому Супряга не заграв у Динамо

У нього досить серйозне агентство і хороший імідж, хороші футболісти. Ярмоленко, наприклад. Той же Караваєв. Ми його хотіли ще рік тому. Не важливо, який футболіст і який у нього агент. Шаблій був посередником при переходах, але не завжди він був агентом. Караваєв – так, він його футболіст і з ним у нього підписаний контракт.

Якби ви знали, за скільки був придбаний Кадірі, то там, напевно, і жодних агентських не було, не кажучи про відкати. З Вадіком ми відразу вирішили, що якщо приходить футболіст, то у мене була серйозна зарплата в Динамо Київ, щоб я підставлявся через якихось 10, 20 або 50 тисяч. Я по-іншому вихований. Ціную тих людей, які дали мені роботу, і якщо я з цього буду брати гроші – то сенс з такої роботи? Знаючи інтелект Вадіка – це питання ніколи не піднімалось.

Хацкевич: Динамо не могло дозволити собі трансфер гравця за 5 млн євро – можливо, це були не найкращі часи Суркіса

Так, бувають подібні моменти. Ось мені дзвонив агент з Польщі, прекрасно говорив російською. Каже: "Ви шукаєте гравця на таку позицію – 300 тисяч доларів вам і візьміть цього футболіста". Я йому сказав забути мій номер телефону. Спокуси були, але один раз візьмеш – потім не відмиєшся", – пригадав Хацкевич у програмі Вацко Light.

Нагадаємо, білоруський фахівець залишив Динамо у серпні цього року після того, як віце-чемпіони України під його керівництвом втретє поспіль не пройшли у груповий раунд Ліги чемпіонів. На посаді його змінив спортивний директор клубу Олексій Михайличенко.

"Суркіси – це минуле, яке гальмує Динамо". Вахтанг Кіпіані – про Блохіна на батьківських зборах і "Бей-бей москалей"