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Шовковський пояснив, як робота Лобановського в Динамо вплинула на гру збірної України у відборі до ЧС-1998

09:52 19 Читать на русском
Шовковський пояснив, як робота Лобановського в Динамо вплинула на гру збірної України у відборі до ЧС-1998
Олександр Шовковський / фото: М. Бочка

Легендарний голкіпер Динамо та збірної України Олександр Шовковський пригадав вплив київського клубу на гру національної команди у відборі до ЧС-1998.

"У 1997 році збірна України приблизно на 70% формувалася на базі гравців Динамо. Та й сам Сабо був прихильником того ж стилю гри, який реалізовувався у нас в клубі, і це, звичайно, не могло не позначитися на діях національної команди.

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До того ж до Києва якраз повернувся Валерій Лобановський, і команда розквітнула новими фарбами. Так що в збірній була динамівська ідея футболу, і вона працювала. У відбірковому турнірі до ЧС-1998 по суті, формувався новий колектив, і це відбувалося дуже швидко багато в чому завдяки динамівським принципам. Для того, щоб потрапити на чемпіонат світу, нам не вистачило зовсім трохи", – поділився Шовковський у коментарі Команда№1.

Нагадаємо, збірна України так і не змогла вийти на ЧС-1998, поступившись Хорватії у плей-офф відбору.

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