Шовковський: Матч проти Хорватії я догравав без двох вибитих зубів

Легенда збірної України Олександр Шовковський пригадав протистояння з Хорватією у плей-офф кваліфікації до ЧС-1998.

"Я не вірю, що проти нас була тоді якась змова, але симпатії арбітрів в обох матчах з хорватами були на стороні суперника. Хоча симпатії – це м'яко сказано. У Загребі суддя не призначив очевидний пенальті за фол проти Сергія Реброва, а в Києві взагалі скасував чистий гол Віталія Косовського.

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Поєдинок на виїзді запам'ятався ще тим, що догравав я його без двох зубів. Мені їх вибив Давор Шукер. Нападник "малював" пенальті і зачепив мою щелепу. Один зуб я відразу показав рефері, а другий був зламаний. Незважаючи на поразку з рахунком 0:2, ми рішуче налаштовувалися на домашній матч.

Загалом, на переповненому Олімпійському в стартові хвилини ми просто зім'яли суперника – це був феєричний футбол! Якби суддя зарахував той гол, рахунок став би 2:0. Але замість цього ми отримали рикошет в свої ворота – тоді нам часто залітали такі курйозні м'ячі. Загалом, до Франції поїхали хорвати", – цитує Шовковського Команда 1.

Нагадаємо, збірна Хорватії пройшла українців з рахунком 3:1 за сумою двох матчів.

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