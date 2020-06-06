Шовковский объяснил, как работа Лобановского в Динамо повлияла на игру сборной Украины в отборе к ЧМ-1998

Легендарный голкипер Динамо и сборной Украины Александр Шовковский вспомнил влияние киевского клуба на игру национальной команды в отборе к ЧМ-1998.

"В 1997 году сборная Украины примерно на 70% формировалась на базе игроков Динамо. Да и сам Сабо был сторонником того же стиля игры, который реализовывался у нас в клубе, и это, конечно, не могло не сказаться на действиях национальной команды.

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К тому же в Киев как раз вернулся Валерий Лобановский, и команда расцвела новыми красками. Так что в сборной была динамовская идея футбола, и она работала. В отборочном турнире к ЧМ-1998 по сути, формировался новый коллектив, и это происходило очень быстро во многом благодаря динамовским принципам. Для того, чтобы попасть на чемпионат мира, нам не хватило совсем немного", – поделился Шовковский в комментарии Команда№1.

Напомним, сборная Украины так и не смогла выйти на ЧМ-1998, уступив Хорватии в плей-офф отбора.

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