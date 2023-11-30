Воротарський дует екс-одноклубників – УПЛ назвала найкращих гравця та тренера 15-го туру
Українська Прем'єр-ліга підбила підсумки туру, що минув.
Найкращим тренером 15-го туру визнано коуча Динамо Олександра Шовковського, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
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48-річний фахівець випередив у голосуванні Юрія Максимова (СК Дніпро-1), Юрія Калітвінцева (Полісся) та Юрія Вернидуба (Кривбас).
Нагороду ж найкориснішого гравця отримав голкіпер Полісся Денис Бойко. Йому вдалось обійти півзахисника Вереса Віталія Дахновського, півзахисника Динамо Владислава Кабаєва та захисника СК Дніпро-1 Володимира Адамюка.
Нагадаємо, у матчі 15-го туру УПЛ Динамо здолало Рух (2:0), а Полісся розписало безгольову нічию з Шахтарем.
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