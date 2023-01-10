Шовковський офіційно повернувся в Динамо – нова роль легенди в київському клубі
Колишній воротар Динамо Олександр Шовковський тепер працюватиме в тренерському штабі Мірчі Луческу.
Динамо підтвердило повернення Шовковського до рідного клубу на своєму офіційному сайті.
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Олександр увійде до тренерського штабу Мірчі Луческу та стане одним з асистентів румуна. Раніше з цієї посади пішов хорват Оґнєн Вукоєвіч.
Нагадаємо, що Шовковський провів усю свою кар'єру в Динамо, виступаючи за киян з 1993 по 2017 роки. СаШо є рекордсменом "біло-синіх" за кількістю проведених матчів (636 матчів). У статусі тренера Шовковський працював помічником головного тренера національної збірної України (спершу у штабі Андрія Шевченка, а згодом був асистентом Олександра Петракова), але його контракт з УАФ добіг кінця 1 січня.
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