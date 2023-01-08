Київське Динамо у четвер, 12 січня, вийде з відпустки та розпочне підготовку до другої частини сезону, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Старту тренувального процесу передуватиме традиційне медичне обстеження, після проходження якого футболісти приступлять до роботи.

Початок підготовки пройде на клубній базі у Віті-Литовській, а 20 січня команда вирушить на навчально-тренувальний збір до Туреччини. Там тренерський штаб киян запланував повноцінний тренувальний процес і проведення низки контрольних матчів.

Нагадаємо, на зимову паузу Динамо пішло на третій сходинці турнірної таблиці УПЛ, відстаючи від лідера на 5 очок.

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