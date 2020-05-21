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Шовковський розкрив свою роль в тренерському штабі збірної України

20:29 555 Читать на русском
Шовковський розкрив свою роль в тренерському штабі збірної України
Шовковський і Шевченко / Сайт УАФ

Олександр Шовковський виокремив завдання, з якими він допомагає впоратись головному тренеру збірної України Андрію Шевченку.

"Мене часто запитують про це. Всі вважають, що я працюю з голкіперами, але у нас є відповідальний за воротарів – це Педро Харо. Гадаю, він добре справляється зі своєю роботою. Нас повністю влаштовують наші показники.

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А я помічник головного тренера, допомагаю йому з планом, стратегією на матч. Не можу сказати, що у мене є певна відповідальність за ті чи інші моменти. Ми можемо з головним тренером обговорювати все, можемо рекомендувати йому все що завгодно.

Але остаточне рішення повинен ухвалювати він. Ми даємо дуже багато інформації про готовність наших гравців, хто в кращій формі, хто з ким краще взаємодіє, статистичні дані. Всю цю інформацію одна людина не може тримати в голові. Тому важливою є робота всієї команди тренерського штабу", – сказав Шовковський в ефірі Instagram УАФ.

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Теги
Олександр Шовковський Олександр Шовковський Україна Україна Збірна України Педро Харо Педро Харо Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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