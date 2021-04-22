"Упродовж футбольної кар'єри мені часто доводилося чути критику штибу "от я б на його місці". Вибачте, але щоб бути на моєму місці, варто було почати працювати з семи років, проявити себе на такому рівні, щоб потрапити в Динамо або збірну, пройти крізь десятки перешкод і важких травм.

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У кожного з нас є професія, покликання, спеціалізація. Тому, якщо немає конструктивної критики, яка дійсно допомогла спортсмену, краще проявляти себе в професійному житті, ніж через подібні неконструктивні висловлювання. Я прислухаюся до критики компетентних людей – тренерів, спортивних журналістів, експертів. Їхні думки часто конструктивні і виважені, тому можуть бути корисними.

Знаєте, мене часто запитували журналісти: "Яка у вас найкраща риса? Реакція? Витримка?" Напевно, найкорисніше моє вміння – робити висновки", – сказав Шовковський у коментарі Na chasi.

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