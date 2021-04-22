"В течение футбольной карьеры мне часто приходилось слышать критику типа "вот я бы на его месте". Извините, но чтобы быть на моем месте, стоило начать работать с семи лет, проявить себя на таком уровне, чтобы попасть в Динамо или сборную, пройти сквозь десятки препятствий и тяжелых травм.

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У каждого из нас есть профессия, призвание, специализация. Поэтому, если нет конструктивной критики, которая действительно помогла бы спортсмену, лучше проявлять себя в профессиональной жизни, чем через подобные неконструктивные высказывания. Я прислушиваюсь к критике компетентных людей – тренеров, спортивных журналистов, экспертов. Их мысли часто конструктивные и взвешенные, поэтому могут быть полезными.

Знаете, меня часто спрашивали журналисты: "Какая у вас самая лучшая черта? Реакция? Выдержка?" Наверное, самое полезное мое умение – делать выводы", – сказал Шовковский в комментарии Na chasi.

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