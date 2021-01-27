"Найкращий гравець Динамо за час мого керівництва клубом? За часом, проведеним у команді – Олександр Шовковський вірою і правдою працював на команду. Він ніколи не нив і не стогнав. Це справжній патріот клубу.

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Відверто кажучи, мені ніколи не надходило щодо нього пропозицій. Можливо, всі розуміли, що це буде коштовний трансфер. Але я вважаю, що він чесно відпрацював всі роки в Динамо. Так, у нього були травми, але з ним завжди приємно вести діалог. Ми, як і раніше, підтримуємо спілкування.

Я навіть Михайлову кажу – ти одного воротаря за весь час підготував і сидиш, кайфуєш. І до тебе начебто немає питань", – поділився Суркіс в інтерв`ю Youtube-каналу "В гостях у Гордона".

Нагадаємо, Шовковський провів усю ігрову кар'єру в складі київського Динамо, виступаючи за клуб протягом 24 років.

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