Асистент головного тренера збірної України Олександр Шовковський після нічиєї зі збірною Франції заінтригував уболівальників у своїх соцмережах.

Член тренерського штабу "синьо-жовтих" Олександр Шовковський емоційно прокоментував результат матчу проти чинних чемпіонів світу у першому матчі відбору на Мундіаль 2022 року.

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46-річний фахівець сфокусував свою увагу на епізоді з голом Антуана Грізманна у ворота українців, який було забито з офсайду.

"А поза грою було!!! Але, незважаючи на це, ми все-таки добилися позитивного для нас результату! Нам завжди є чому вчитися і до чого прагнути... Є один факт, який нас вразив, але я не можу про це говорити! Поки що...", – написав Шовковський на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram, опублікувавши відео гола Грізманна на 19-й хвилині. На повторі видно, що в момент атаки в офсайді знаходиться гравець французької команди Бенжамен Павар, але рефері на це не відреагував.

Нагадаємо, українці на виїзді розписали бойову нічию зі збірною Франції 1:1. Вже 28 березня на підопічних Шевченка очікує другий матч кваліфікації ЧС-2022 проти Фінляндії.

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