Лайнсмен двобою між Францією та Україною (1:1) визнав свою помилку.

Антуан Грізманн відкрив рахунок, забивши красень-гол у ворота Бущана, але повтор продемонстрував, що, ймовірно, м'яч був забитий після офсайду, який арбітр не помітив.

Франція – Україна – 1:1 – відео голів та огляд матчу

В ефірі ТК Футбол журналіст телеканалу повідомив, що у перерві матчу лайнсмен попросив вибачення у наставника "синьо-жовтих" Андрія Шевченка за свою помилку.

Нагадаємо, вже 28 березня на українців очікує другий матч кваліфікації ЧС-2022 проти Фінляндії.

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