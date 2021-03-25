Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский после ничьей со сборной Франции заинтриговал болельщиков в своих соцсетях.

Член тренерского штаба "сине-желтых" Александр Шовковский эмоционально прокомментировал результат матча против действующих чемпионов мира в первом матче отбора на Мундиаль 2022 года.

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46-летний специалист сфокусировал свое внимание на эпизоде ​​с голом Антуана Гризманна в ворота украинцев, который был забит из офсайда.

"А вне игры было!!! Но, несмотря на это, мы все-таки добились положительного для нас результата! Нам всегда есть чему учиться и к чему стремиться... Есть один факт, который нас поразил, но я не могу об этом говорить! Пока...", – написал Шовковский на своей странице в социальной сети Instagram, опубликовав видео гола Гризманна на 19-й минуте. На повторе видно, что в момент атаки в офсайде находится игрок французской команды Бенжамен Павар, но рефери на это не отреагировал.

Напомним, украинцы на выезде расписали боевую ничью со сборной Франции 1:1. Уже 28 марта подопечных Шевченка ожидает второй матч квалификации ЧМ-2022 против Финляндии.

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