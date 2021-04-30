Форвард скромного Альбіон Роверс (Друга ліга Шотландії) самовільно покинув поле у матчі проти Стенхаузмура. Більше того, після поєдинку Кокс оголосив про завершення кар'єри, інформує ВВС.

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Причиною такого рішення стали жорсткі знущання з боку гравців суперника. Кокс роками бореться з психологічними проблемами і депресією, але чекати співчуття від цинічних опонентів не доводиться. Нападник Альбіона і раніше ставав жертвою психологічного насилля на полі. У 2019 році він навіть зізнавався, що хотів скоїти самогубство після чергових кпинів. Девід знаходив у собі сили продовжувати улюблену справу, проте нещодавній інцидент не залишив йому вибору.

Зазначається, що шотландська Футбольна асоцація розпочне розслідування ситуації. Представники Стенхаузмура усі звинувачення відкидають.

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