Колишній нападник клубу Годой Крус був знайдений мертвим. Поліція встановила, що сталося самогубство, повідомляє La Nacion.

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Зазначається, що останнім часом футболіст проходив лікування від депресії. Сантьяго кілька днів не відповідав на дзвінки і повідомлення. Поруч із тілом була знайдена зброя. Наразі фахівці намагаються встановити точну дату смерті.

Додамо, що Морро було лише 30 років. У складі Годой Крус він забив 51 гол і є найкращим бомбардиром команди за всю історію. Не так давно клуб попрощався з ідолом уболівальників. Форварда назвали одним із винуватців невдалих результатів.

Президент Годой Крус ось так мотивував припинення співпраці з Морро: "Не можна бути лідером, не ходячи у спортзал і маючи зайву вагу. Його час закінчений".

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