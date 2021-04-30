Форвард скромного Альбион Роверс (Вторая лига Шотландии) самовольно покинул поле в матче против Стенхаузмура. Более того, после поединка Кокс объявил о завершении карьеры, информирует ВВС.

Лучший бомбардир аргентинского клуба покончил жизнь самоубийством – ему было всего 30 лет

Причиной такого решения стали жесткие издевательства со стороны игроков соперника. Кокс годами борется с психологическими проблемами и депрессией, но ждать сочувствия от циничных оппонентов не приходится. Нападающий Альбиона и раньше становился жертвой психологического насилия на поле. В 2019 году он даже признавался, что хотел совершить самоубийство после очередных насмешек. Дэвид находил в себе силы продолжать любимое дело, однако недавний инцидент не оставил ему выбора.

Отмечается, что шотландская Футбольная асоцация начнет расследование ситуации. Представители Стенхаузмура все обвинения отвергают.

Динаміт, який не здетонував на Камп Ноу – провал вибухового піонера не зачинив двері Барселони для суперзірки-спадкоємця