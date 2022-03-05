Астон Вілла приєдналась до підтримки України у війні з Росією
13:21 - Читать на русском
Бірмінгемці також заявили про своє єднання з українцями.
Представник АПЛ – Астон Вілла – став черговим клубом, який висловив свою підтримку Україні у боротьбі з кривавим режимом Путіна. "Леви" оформили свої соцмережі у синьо-жовті кольори, підкріпивши їх гаслом "Солідарні з Україною".
АПЛ підтримає Україну у всіх матчах найближчого вікенду
Нагадаємо, цього вікенду АПЛ підтримає нашу державу у всіх матчах – раніше офіційне лого турніру також отримало синьо-жовте забарвлення. Окрім того, АПЛ планує припинити трансляції у Росії, достроково розірвавши контракт з країною-агресором.
Росія напала на Україну: Зінченко заплакав перед Лінекером, затримання Шуфрича, окупантів викрили у брехні (LIVE)
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter