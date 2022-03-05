Бірмінгемці також заявили про своє єднання з українцями.

Представник АПЛ – Астон Вілла – став черговим клубом, який висловив свою підтримку Україні у боротьбі з кривавим режимом Путіна. "Леви" оформили свої соцмережі у синьо-жовті кольори, підкріпивши їх гаслом "Солідарні з Україною".

АПЛ підтримає Україну у всіх матчах найближчого вікенду

Нагадаємо, цього вікенду АПЛ підтримає нашу державу у всіх матчах – раніше офіційне лого турніру також отримало синьо-жовте забарвлення. Окрім того, АПЛ планує припинити трансляції у Росії, достроково розірвавши контракт з країною-агресором.

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