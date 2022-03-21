Шотландія відзвітувала про продаж квитків на спаринг з Польщею – кошти відправлять в Україну
21 березня 22:05 - Читать на русском
Шотландська футбольна асоціація продовжує збирати кошти на потреби України.
Збірна Шотландії у своєму твіттері повідомила про те, що вже розпродано 33 тисячі квитків на товариський матч проти Польщі.
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Зазначимо, що команди усі виручені кошти відправлять на гуманітарну допомогу. Поєдинок між Шотландією та Польщею відбудеться 24 березня.
Нагадаємо, Шотландія мала стати суперником збірної України 24 березня у матчі-відбору до ЧС-2022, однак зустріч перенесли на літо через підступний напад росіян.
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