В рамках підготовки до майбутнього Євро-2024 національна збірна України провела перший спаринг. Потішити Сергія Реброва перемогою у його 50-й день народження не вдалось, але й суперник був відповідний. Господарі чемпіонату Європи – Німеччина – не змогли забити у ворота українців не лише через насичену лінію оборони у п'ять захисників. Доклався і Анатолій Трубін, який упіймав кураж і декілька разів рятував у, здавалося б, безнадійних ситуаціях.

Відчуття після безгольової нічиєї проти одного із фаворитів двоякі: з одного боку українці тестово прогнали майбутнє протистояння проти топової збірної Бельгії, з якою доведеться грати другим номером. З іншого: із такою тактикою – видовищний перформанс на Євро для українських фанатів буде рідкістю. Про це і не тільки дивіться у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

"Ребров хотів виграти": критика Мудрика, криве дзеркало Німеччини і нетипова гра – як Україні будувати автобус під Євро