Сборная Шотландии в своем твиттере сообщила о том, что уже распродано 33 тысяч билетов на товарищеский матч против Польши.

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Отметим, что команды все вырученные средства будут отправлены на гуманитарную помощь. Поединок между Шотландией и Польшей состоится 24 марта.

Напомним, Шотландия должна была стать соперником сборной Украины 24 марта в матче-отборе к ЧМ-2022, однако встречу перенесли на лето из-за коварного нападения россиян.

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