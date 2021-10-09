Відбір на ЧС-2022, група F

Шотландія – Ізраїль – 3:2

Голи: Макгінн, 30, Дайкс, 57, Мактомінай, 90+4 – Захаві, 5, Даббур, 32

Нереалізований пенальті: Дайкс, 45+1

Перед поєдинком британці з 11 очками посідали другу сходинку, а суперник відставав всього на один пункт. У основі ізраїльтян вийшов півзахисник Шахтаря Манор Соломон.

Боснія і Герцеговина впевнено перемогла Казахстан, потіснивши Україну з другої позиції в групі

Саме гості вийшли вперед на 5-й хвилині завдяки Ерану Захаві, який ідеально виконав штрафний удар з 20 метрів. 34-річний форвард оформив свій 7-й гол у відборі, ділячи звання головного бомбардира з Депаєм та Мітровічем. Макгінн з передачі Ендрю Робертсона відновив рівновагу, проте дуже скоро Даббур повернув перевагу Ізраїлю.

Під завісу першого тайму нападник КПР Ліндон Дайкс встиг приміряти роль антигероя, бездумно пробивши пенальті по центру воріт. Втім, саме він і вирвав очко для шотландців, коли на 57-й хвилині скористався ще одним асистом Робертсона. Драматична розв'язка настала у компенсований час. Арбітр додав аж 6 хвилин, яких "тартановим" вистачило для перемоги. Героєм Шотландії став Скотт Мактомінай, замкнувши подачу Хендрі з кутового.

Україна втримала важливу перемогу над Фінляндією – перший тріумф у відборі до ЧС-2022