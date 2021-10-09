Казахи і боснійці продовжують боротьбу за друге місце у нашій групі D. Перша зустріч між їхніми збірними завершилась сенсаційною нічиєю у Сараєво, яка зіграла на руку Україні – обидва конкуренти відстали від підопічних Олександра Петракова на два очки. Втім, у бошняків є матч в запасі (саме проти нашої національної команди). Таким чином, для українців найбільш вигідною стала б нічия або поразка "золотистих лілій" у Нур-Султані.

Балканці були фаворитами поєдинку, однак вони зустрілися з серйозними кадровими проблемами. Через травми не міг допомогти своїм партнерам П'яніч, Круніч, Лончар і Сушич – основні гравці збірної. Крім того, через коронавірус до Казахстану не полетів Санічанин.

Попри ці труднощі, Боснія і Герцеговина впевнено провела увесь поєдинок, практично нічого не дозволивши казахам. В першому таймі господарям дали провести всього 1 удар, в той час як гості завдали аж 8 пострілів. Втім, реально гострих моментів у стартові 20 хвилин практично не виникало – лишень на 11-й можна пригадати навіс на Стевановіча з м'яким замиканням в правий нижній. Покатілов спіймав м'яч. Цей епізод став пристрілкою.

На 23-й хвилині Боснія і Герцеговина відкрила рахунок зусиллями все того ж Стевановіча. Мірослав прорвався правим флангом і виконав подачу на ближню стійку, а Превляк, випередивши Аліпа, пробив головою в дальній кут – Покатілов же трішки втратив ворота, зупинившись у напівпозиції. М'яч пролетів повз нього. 0:1!

На 35-й Превляк міг і дубль оформити, пробивши з центру штрафного після чергового кросу, однак вийшло занадто високо. Ще за дві хвилини Джеко опинився на ударній позиції у метрах 20-ти від воріт, але і його пострілу забракло точності. Зрештою, відпочивати команди відправились за мінімальної переваги Боснії і Герцеговини.

В другому таймі Казахстан заграв дещо активніше, почавши пробивати по воротах і вилітаючи в контратаки. На жаль, реально загострити гру цими спробами господарям не вдавалося. "Золотисті лілії" впевнено вели гру, хоча в перші 15 хвилин по перерві в їхньому активі були лише перспективні кроси від Стевановіча та кілька замикань Джеко, накриті захисниками. Аж на 63-й хвилині справа дійшла до конкретики – це Цімірот вистрілив з лінії штрафного. М'яч пролетів над поперечкою.

Ще за три хвилини питання щодо переможця зустрічі було зняте. Стевановіч виконав черговий простріл, Джеко пропустив його на Превляка, а той впевнено пробив з лівого кута карного майданчика повз Покатілова. 0:2! На 69-й же відзначитись міг і капітан, який замкнув чергову передачу від Стевановіча – удар Джеко влучив у захисника, після чого м'яч влетів у поперечку! На 71-й каркас знову врятував казахів – і знову пробивав Джеко. Цього разу він замкнув навіс з кутового.

В останні 20 хвилин гості почали грати по рахунку. Матч залишався під їхнім контролем, хоча казахи насідали доволі активно. На 90+3-й хвилині господарі навіть забили гол, однак його скасували через фол у атаці. Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу підопічних Івайло Петєва.

Таким чином, Боснія і Герцеговина набрала 6 очок, тимчасово піднявшись на другу позицію в таблиці групи D. Вже за кілька годин українці або фіни можуть потіснити балканців вниз, але прямо зараз вони на коні. Казахстан, маючи в активі 3 залікових бали, залишився останнім.