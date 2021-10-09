Отбор на ЧМ-2022, группа F

Шотландия – Израиль – 3:2

Голы: Макгинн, 30, Дайкс, 57, Мактоминай, 90+4 – Захави, 5, Даббур, 32

Нереализованный пенальти: Дайкс, 45+1

Перед поединком британцы с 11 очками занимали второе место, а соперник отставал всего на один пункт. В основе израильтян вышел полузащитник Шахтера Манор Соломон.

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Именно гости вышли вперед на 5-й минуте благодаря Захави, который идеально исполнил штрафной удар с 20 метров. 34-летний форвард оформил свой 7-й гол в отборе, деля звание главного бомбардира с Депаем и Митровичем. Макгинн с передачи Эндрю Робертсона восстановил равновесие, но очень скоро Даббур вернул преимущество Израилю.

Под занавес первого тайма нападающий КПР Линдон Дайкс успел примерить роль антигероя, бездумно пробив пенальти по центру ворот. Впрочем, именно он и вырвал очко для шотландцев, когда на 57-й минуте воспользовался еще одним ассистом Робертсона. Драматическая развязка наступила в компенсированное время. Арбитр добавил аж 6 минут, которых "тартановым" хватило для победы. Героем Шотландии стал Скотт Мактоминай, замкнувший подачу Хендри с углового.

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