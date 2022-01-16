У 2022-му в українців заплановано декілька побачень з командою Стіва Кларка.

Як відомо, у Лізі націй 2022/23 збірна України у групі В1 позмагається з Ірландією, Шотландією та Вірменією. Обидва стартові матчі "синьо-жовті" проведуть на виїзді. Перший поєдинок 4 червня відбудеться з ірландцями, а через три дні українці зійдуться з шотландцями.

Збірна України отримала суперників у Лізі націй

Місцева футбольна асоціація на своєму сайті оголосила, що поєдинок проти збірної України відбудеться у Глазго на стадіоні Гемпден Парк. Нагадаємо, саме на цій арені 24 березня пройде і матч плей-офф за вихід на чемпіонат світу в Катарі.

До слова, матчі Ліги націй заплановані на червень та вересень 2022 року.

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