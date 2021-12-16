Україна потрапила в групу B1 і отримала в суперники Шотландію, Ірландію та Вірменію.

З Шотландією наша збірна грала у відборі до Євро-2008 – команди обмінялися домашніми перемогами. Незабаром Україна побореться з шотландцями за вихід на ЧС-2022. З Ірландією ми не зустрічалися ніколи, а за 8 матчів проти Вірменії в України 5 перемог і 3 нічиї.

Результати жеребкування Ліги націй 2022/23

Матчі Ліги націй відбудуться у червні та вересні 2022 року. "Синьо-жовті" з кожним суперником зіграють вдома та на виїзді. Позитивний результат у ЛН може дати запасний варіант виходу на Євро-2024, однак УЄФА ще не затвердив формат кваліфікації.

Нагадаємо, що збірна України стартувала в Лізі націй саме з дивізіону В. Вигравши групу з Чехією та Словаччиною, наша команда піднялася в дивізіон А, але там не затрималася. Ми посіли останнє місце в групі з Німеччиною, Іспанією та Швейцарією.