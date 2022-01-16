В 2022-м у украинцев запланировано несколько свиданий с командой Стива Кларка.

Как известно, в Лиге наций 2022/23 сборная Украины в группе В1 сразится с Ирландией, Шотландией и Арменией. Оба стартовых матча "сине-желтые" проведут на выезде. Первый поединок 4 июня состоится с ирландцами, а через три дня украинцы сойдутся с шотландцами.

Сборная Украины получила соперников в Лиге наций

Местная футбольная ассоциация на своем сайте объявила, что поединок против сборной Украины состоится в Глазго на стадионе Хэмпден Парк. Напомним, именно на этой арене 24 марта пройдет и матч плей-офф за выход на чемпионат мира в Катаре.

К слову, матчи Лиги наций запланированы на июнь и сентябрь 2022 года.

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