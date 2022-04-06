Півфінал відбору чемпіонату між Шотландією та Україною може мати вплив на ці команди в рамках ще одного змагання.

УЄФА та ФІФА розглядають варіант зарахування результату зустрічі не лише у відборі ЧС, а і в груповому етапі Ліги націй, інформує Scottish Sun.

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Підопічні Петракова ще 24 березня мали зіграти з Шотландією у півфіналі плей-офф відбору на ЧС-2022, але через початок повномасштабної війни Росії проти України зустріч була перенесена на червень. Ці ж дві збірні потрапили в групу 1 дивізіону В Ліги націй. В рамках цього турніру шотландці мають приймати "синьо-жовтих" 7 червня. Можливо, УЄФА та ФІФА наважаться на об'днання своїх змагань в одному матчі, щоб дещо розвантажити графік команд.

Нагадаємо, потенційний суперник України у фіналі відбору ЧС вже відомий – це Уельс. В рамках Ліги націй двома іншими учасниками групи 1 є Вірменія та Ірландія.

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