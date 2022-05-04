Українська асоціація футболу оголосила про початок нової хвилі продажу квитків на поєдинок між Україною та Шотландією.

Продаж сертифікатів, які в подальшому обов’язково необхідно буде обміняти на квитки на матч Шотландія – Україна, здійснюється виключно онлайн на сайті ticketsbox.com. Придбати сертифікати можна до 22 травня 2022 року включно, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Номінальна вартість квитка складає 25 фунтів стерлінгів. У гривнях вона може коливатися залежно від валютного курсу на момент купівлі. Продаж сертифікатів здійснюється лише в гостьові сектори стадіону для вболівальників збірної України.

Одна особа може придбати не більше чотирьох сертифікатів. Для цього необхідно заповнити заявку, а саме – вказати ПІБ, номер закордонного паспорту, дату народження, номер мобільного телефону та електронну адресу.

Слід зазначити, що квиток не є підставою на виїзд з України та в’їзд до Шотландії, який можливий лише за наявності британської візи та з урахуванням усіх чинних законодавчих обмежень для громадян України, які діють на період воєнного стану.

Додамо, що поєдинок Шотландія – Україна відбудеться 1 червня, початок зустрічі о 21:45. Переможець пари побореться з Уельсом за путівку на ЧС-2022.

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