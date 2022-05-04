Украинская ассоциация футбола объявила о начале новой волны продажи билетов на поединок между Украиной и Шотландией.

Продажа сертификатов, которые в дальнейшем обязательно необходимо будет обменять на билеты на матч Шотландия – Украина, производится исключительно онлайн на сайте ticketsbox.com. Купить сертификаты можно до 22 мая 2022 года включительно, сообщает официальный сайт УАФ.

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Номинальная цена билета составляет 25 фунтов стерлингов. Стоимость билета в гривнах может варьироваться в зависимости от валютного курса на момент покупки. Продажа сертификатов производится только в гостевые секторы стадиона для болельщиков сборной Украины.

Один человек может приобрести не более четырех сертификатов. Для этого необходимо заполнить заявку, а именно – указать ФИО, номер загранпаспорта, дату рождения, номер мобильного телефона и электронный адрес.

Следует отметить, что билет не является основанием для выезда из Украины и въезда в Шотландию, который возможен только при наличии британской визы и с учетом всех действующих законодательных ограничений для граждан Украины, действующих на период военного положения.

Поединок Шотландия – Украина состоится 1 июня, начало встречи в 21:45. Победитель пары сразится с Уэльсом за путевку на ЧМ-2022.

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