Збірна України не зіграє в березні з шотландцями матч кваліфікації на Мундіаль.

УАФ звернулася у ФІФА та УЄФА з проханням перенести півфінальний матч плей-офф проти Шотландії через війну з Росією. Це прохання задовольнили, інформує BBC. Шотландська федерація отримала відповідне повідомлення від УЄФА.

Гра мала відбутися 24 березня на Хемпден Парк. Тепер тривають переговори щодо нової дати. Найбільш ймовірним варіантом виглядає міжнародна пауза під Лігу націй у червні. Як тільки УЄФА визначить нову дату, про перенесення оголосять офіційно.

Відповідно, фінал плей-офф, де переможець нашої пари зіграє з переможцем пари Уельс – Австрія, також перенесений. Жеребкування фінальної частини ЧС-2022 заплановане на 1 квітня, а турнір у Катарі стартує 21 листопада.

Україна зберігає шанс потрапити на ЧС-2022 – Шотландія протягнула руку допомоги