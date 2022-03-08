Сборная Украины не сыграет в марте с шотландцами матч квалификации на Мундиаль.

УАФ обратилась в ФИФА и УЕФА с просьбой перенести полуфинальный матч плей-офф против Шотландии из-за войны с Россией. Эту просьбу удовлетворили, информирует BBC. Шотландская федерация получила соответсвующее сообщение от УЕФА.

Игра должна была состояться 24 марта на Хэмпден Парк. Сейчас продолжаются переговоры о новой дате. Наиболее вероятным вариантом выглядит международная пауза под Лигу наций в июне. Как только УЕФА определит новую дату, о переносе объявят официально.

Соответственно, финал плей-офф, где победитель нашей пары сыграет с победителем пары Уэльс – Австрия, также перенесен. Жеребьевка финальной части ЧМ-2022 намечена на 1 апреля, а турнир в Катаре стартует 21 ноября.

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