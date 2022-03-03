Україна намагається отримати бодай додатковий час на підготовку до матчу за право зіграти на чемпіонаті світу.

УАФ звернулася у ФІФА та УЄФА з проханням перенести півфінальний матч проти Шотландії, стверджує Reuters.

Шотландія замість матчу з Україною може зіграти проти Польщі – гроші підуть на допомогу постраждалим від війни

Поєдинок повинен був відбутися 24 березня на Хемпден Парк, а фінал відбору – 28-го проти переможця пари Уельс – Австрія. Вочевидь, підготовка збірної України знищена через підлу війну з боку Росії. Залишається сподіватись на милосердя керівних структур та футбольних асоціацій суперників, які підуть назустріч УАФ.

Жеребкування фінальної частини ЧС-2022 заплановане на 1 квітня, а турнір у Катарі стартує 21 листопада. Теоретично є вільний час, щоб провести матчі України у більш пізній термін.

Росія напала на Україну: масові втечі від окупанта, покарана Білорусь, наші жінки можуть зіграти на Євро (LIVE)