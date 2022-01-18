"Я сам собі ставлю завдання, маю відповідальність перед людьми і навіть перед країною. Це тиснуло страшно спочатку. Я знаю, що вся країна хоче поїхати на чемпіонат світу.

Подарунок для восьми лідерів збірної України – ФІФА ухвалила важливе рішення перед стартом плей-офф кваліфікації ЧС-2022

Перший матч – із Шотландією. Дуже хороша команда, багато гравців із АПЛ. Сподобалася їхня команда. Якщо казати про шанси, то 50 на 50. Навіть 51 на 49, бо вони грають удома", – сказав Петраков у ефірі програми Футбольний формат.

Збірна України у півфіналі кваліфікації до ЧС-2022 зустрінеться з Шотландією. Матч запланований на 24 березня. Переможець дуелі розіграє путівку в Катар з сильнішим у парі Уельс – Австрія.

Петраков перехрестився, Шотландія готується до смерті, а Україна не є фаворитом: реакція соцмереж на жереб ЧС