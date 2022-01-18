"Я сам себе ставлю задачу, имею ответственность перед людьми и даже перед страной. Это давило страшно сначала. Я знаю, что вся страна хочет поехать на чемпионат мира.

Подарок для восьми лидеров сборной Украины – ФИФА приняла важное решение перед стартом плей-офф квалификации ЧМ-2022

Первый матч – с Шотландией. Очень хорошая команда, много игроков из АПЛ. Понравилась их команда. Если говорить о шансах, то 50 на 50. Даже 51 на 49, потому что они играют дома", – сказал Петраков в эфире программы Футбольный формат.

Сборная Украины в полуфинале квалификации на ЧС-2022 встретится с Шотландией. Матч намечен на 24 марта. Победитель дуэли разыграет путевку в Катар с сильнейшим в паре Уэльс – Австрия.

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