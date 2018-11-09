Шокирующие детали контракта Неймара с ПСЖ – клуб платит за аплодисменты болельщикам и отсутствие критики арбитров

Французская первая Пари Сен-Жермен выплачивает футболистам бонусы за правильное поведение.

В частности, звезда команды Неймар получает 375 тыс. евро за то, что придерживается клубной политики поведения, сообщает France 2 со ссылкой на Football Leaks.

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В условия выплаты бонуса входят аплодисменты болельщикам после каждого матча, пунктуальность, вежливость с журналистами и отсутствие ставок на турниры, в которых участвует ПСЖ.

Отмечается, что за такое поведение в ПСЖ также платят Килиану Мбаппе (117 тыс. евро), Дани Алвесу (70 тыс. евро), Анхелю Ди Марии, Эдинсону Кавани и Тиагу Силве (по 33 тыс. евро).

Недавно кругеньку сумму для ПСЖ сэкономил Марко Верратти, которого задержала полиция за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.